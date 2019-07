Prețuri mai mari: Moldova a majorat importul de produse petroliere

00:20

Ambasadorul Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, şi-a anunţat miercuri demisia în urma controversei cu Donald Trump provocate de scurgerea unor note diplomatice în care şeful misiunii britanice critica actuala administraţie americană. 'După scurgerea în presă a unor documente oficiale provenite din această ambasadă, au existat multe speculaţii cu privire la postul meu şi la durata mandatului meu de ambasador. Vreau să pun capăt acestor speculaţii. Situaţia actuală mă împiedică să-mi îndeplinesc rolul aşa cum aş dori', a explicat Darroch într-o scrisoare trimisă lui Simon McDonald, şeful serviciilor diplomatice britanice. 'În aceste circumstanţe, calea responsabilă este să permit numirea unui nou ambasador', a adăugat el. Preşedintele american a afirmat luni că SUA nu ar mai fi avut "contact" cu ambasadorul, dar premierul britanic Theresa May, al cărei succesor urmează să fie desemnat la sfârşitul lunii, şi-a reafirmat rapid susţinerea pentru reprezentantul diplomatic al ţării sale. Criticată de Donald Trump după ce şi-a declarat sprijinul faţă de Kim Darroch, şefa guvernului britanic a regretat miercuri decizia diplomatului. 'Este foarte regretabil că a considerat necesar să părăsească postul de ambasador la Washington', a afirmat Theresa May miercuri, în şedinţa săptămânală de întrebări şi răspunsuri în parlament. 'Un guvern bun depinde de capacitatea funcţionarilor de a oferi sfaturi sincere şi complete. Vreau ca toţi funcţionarii noştri să aibă încrederea necesară pentru a face acest lucru', a adăugat ea. La rândul său, liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn, şi-a declarat 'regretul' faţă de demisia ambasadorului Darroch, chemând parlamentul să se unească în spatele acestuia. 'Cred că a prestat un serviciu onorabil şi de calitate, pentru care merită să i se mulţumească', a afirmat Corbyn. În schimb, fostul ministru de externe Boris Johnson, favorit la succesiunea Theresei May, a evitat să-şi arate sprijinul faţă de ambasadorul Darroch în dezbaterea televizată de marţi seară cu contracandidatul său, actualul şef al diplomaţiei, Jeremy Hunt. Londra a deschis o anchetă pentru a găsi responsabilul sau responsabilii care au permis publicarea de către Mail on Sunday a unor rapoarte confidenţiale trimise de Kim Darroch, în care acesta îl califica pe preşedintele Trump ca 'instabil' şi 'incompetent'. Ambasadorul, un diplomat cu o îndelungată carieră, a descris de asemenea administraţia americană drept 'unică în disfuncţionalitatea sa'.