Înotătoarea Anastasia Basisto a stabilit un nou record la 200 metri bras

00:00

Compania Publică „Teleradio-Moldova” a devenit ţinta unei campanii de defăimare care are drept scop denigrarea imaginii postului public de televiziune Moldova 1. Într-un apel public semnat de administraţia instituţiei se arată că această „vânătoare de vrăjitoare” a culminat astăzi, la şedinţa Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, la care membrii acesteia au jonglat cu învinuiri nefondate, bazate pe supoziţii şi pe interpretări arbitrare ale contentului asigurat de Moldova 1, relatează Mesager. Chiar din debutul şedinţei, consilierul prezidenţial Corneliu Popovici, a cărui prezenţă alături de preşedintele comisiei trezeşte semne de întrebare, a apostrofat administraţia Moldova 1 că a difuzat un reportaj despre protestul din faţa Parlamentului, din 9 iulie 2019. „Doamna Stratan, la ora 08:00 dimineaţa, ieri, în faţa Parlamentului erau două televiziuni. Erau Moldova 1 şi Publika, la ora 08:00 dimineaţa. Aţi făcut un reportaj care a fost derulat pe parcursul întregii zile, unde se vorbea despre o mulţime de oameni în faţa Parlamentului. Eu astăzi am trecut pe acolo şi nu am văzut pe nimeni, erau doar câteva corturi, dar poate încă oamenii nu au venit la serviciu. Mă interesează, dvs aţi privit acest reportaj? El este echidistant? El este echilibrat? El reflectă opinia părţilor despre care se vorbeşte?”, a spus Corneliu Popovici. „Eu l-am privit aseară la Mesager. Şi mie mi se pare, pentru că instituţia prezidenţială încă nu a făcut referire şi nu a venit cu un comentariu, reportajul a fost echidistant”, a declarat directorul Moldova 1, Ecaterina Stratan. „Şi oare nu putea să fie făcut acest reportaj după ce venea opinia Preşedinţiei?”, a menţionat Popovici. „Dar este o actualitate. S-a întâmplat astăzi. Noi nu putem să facem poimâine, când vine reacţia Preşedinţiei că s-a întâmplat alaltăieri”, a specificat Ecaterina Stratan. „Dacă vorbiţi de reacţie, da? Corect! Trebuie să aveţi reacţie imediată”, a declarat Lilian Carp, vicepreşedintele Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media. „Teleradio-Moldova califică toate acuzaţiile aduse de membrii comisiei, dar şi solicitarea de demisie a conducerii Companiei şi a preşedintelui Consiliului de Supraveghere drept profund politizate, lipsite de obiectivitate şi reprezintă per total o tentativă de ingerinţă în politica editorială a difuzorului public. Mai mult, înverşunarea cu care se pedalează pe aceste probleme-fantomă este un semn clar că pe instituţia publică se pune presiune”, se arată în apelul public. Moldova 1 a reacţionat prompt la evoluţiile din societate, informând operativ şi nepărtinitor telespectatorii despre principalele evenimente care s-au derulat pe parcursul zilelor de 8 şi 9 iunie. În jurnalele de ştiri, dar şi în cadrul ediţiilor speciale, s-a regăsit tot spectrul de opinii ale principalilor actori. Potrivit http://www.mediacritica.md, care a monitorizat modul în care au fost reflectate evenimentele din 8 iunie la 12 posturi tv, Moldova 1 a reflectat evenimentul de învestire a Guvernului Sandu într-un mod neutru şi echidistant. Şi anume, în cadrul emisiunii, postul public de televiziune a transmis din Parlament imagini în direct, în timp ce membrii Guvernului depuneau jurământul de credinţă În ceea ce priveşte declaraţia potrivit căreia Moldova 1 ar fi o instituţie captivă, amintim că postul public de televiziune este unul dintre puţinele posturi tv care, potrivit monitorizărilor independente şi rapoartelor CA, a reflectat echilibrat campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, oferind acces egal concurenţilor electorali, fără a favoriza sau defavoriza evident vreunul dintre candidaţi. Şi această constatare confirmă faptul că valorile deontologiei profesionale reprezintă pentru noi cel mai important reper. sursa: trm.md