Câte locuri de studii oferă universitățile din România basarabenilor

20:50

Codul contravențional ar putea fi modificat, iar sancțiunile pentru depășirea limitei de viteză ar putea fi înăsprite astfel încât vitezomanii ar putea fi privați de dreptul de a conduce și se vor alege cu amenzi mai usturătoare. Codul contravențional ar putea fi modificat la propunerea Inspectoratului Național de Patrulare. Mai exact, se referă la stabilirea sancțiunii graduale limitei de viteză depășite, transmite Bizlaw.md. Astfel, art. 236 din Codul contravențional, care în prezent are trei aliniate, ar putea fi completat cu încă patru. În prezent, art. 236 din Codul contravențional spune că: (1) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. (2) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/oră se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare. (3) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/oră se sancţionează cu amendă de la 30 la 36 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare. INP propune ca aliniatul 3, care acum se referă la depășirea limitei de viteză de la 40 km/h și mai mult, în urma modificărilor acesta să se refere și la depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul de drum respectiv de la 40 la 60 km/h, sancțiunea fiind de la 30 la 36 de unități convenționale și 4 puncte de penalizare. În baza aliniatului 4, care se propune a fi introdus, vor fi sancționați cei care depășesc limita admisibilă de viteză de la 60 la 80 km/h. Amenda ar putea fi de la 45 la 50 de unități convenționale, 5 puncte de penalizare și privarea de permisul de conducere pe un termen de la 4 la 6 luni. Depășirea cu mai mult de 80 km/h va fi sancționată în baza alin.5 cu o amendă de la 75 la 100 de unități convenționale, aplicarea a 6 puncte de penalizare și privarea de dreptul de a conduce vehicule timp de 6 luni. Aliniatul 6 se va referi la săvârșirea repetată, pe parcursul unui an, a depășirii vitezei stabilite în alin.3, adică de la 40 la 60 km/h; amenda fiind de la 100 la 150 de unități convenționale și aplicarea a 6 puncte de penalizare. Iar săvârșirea repetată, pe parcursul unui an, a depășirii limitei de viteză stabilită în aliniatele 4 și 5, adică de la 60 la 80 de km/h și de la 80km/h în sus, va fi sancționată cu 150- 200 de unități convenționale, aplicarea a 7 puncte de penalizare și privarea de permisul de conducere pe un termen de la 6 luni la 1 an. Amintim că, mărimea unei unități convenționale este de 50 de lei.