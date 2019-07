Peste 38.000 ha de suprafețe agricole, afectate de calamități

17:30

Proiectele de finanțare ale Guvernului SUA reprezintă un real suport pentru dezvoltarea comunităților rurale și regionale, iar crearea unor condiții mai bune de trai atrag după sine și investiții străine în zonă. La această concluzie au ajuns autorităţile mai multor localităţi din ţară, care împreună cu ambasadorul SUA în R. Moldova, Dereck J. Hogan, și reprezentantul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Brock Bierman, au evaluat recent câteva proiecte de dezvoltare, transmite Moldpres. În acest context a fost apreciată construcția stației de tratare a apelor uzate din orașul Telenești. Structura are un șir de beneficii pentru cetățeni, printre acestea numărându-se avantaje ecologice, oportunități de dezvoltare a instituțiilor sociale, precum și condiții favorabile pentru agenții economici, care au reușit să creeze noi locuri de muncă pentru cetățenii din zonele rurale. “Timp de mai mulți ani, Guvernul SUA a oferit suport pentru dezvoltarea Republicii Moldova, or, acest stat are un mare potențial economic, iar un proiect de asemenea amploare, cum este stația de tratare a apelor uzate din Telenești, contribuie la dezvoltarea unei agriculturi performante, cu terenuri cu sol mai fertil. În condițiile în care avem niște relații strânse de colaborare cu primarii din mai multe regiuni, luăm în considerare posibilitatea de a mai construi astfel de stații și în alte părți ale țării, pentru a consolida rezultatele înregistrate până în prezent”, a subliniat Dereck J. Hogan, Ambasadorul Statelor Unite la Chişinău. La rândul său, Brock Bierman, asistent al administratorului USAID pentru Europa şi Eurasia, a relevat că stația de tratare a apelor uzate din Telenești este “o investiție extrem de importantă pentru că ajută nu doar comunitatea locală, ci contribuie și la atragerea investițiilor în sectorul privat". “Astfel de proiecte arată că localitățile se bucură de suport, iar modul de colaborare cu primarii din regiuni ne furnizează circumstanțe potrivite pentru rezolvarea problemelor existente. Stația de tratare a apelor din Telenești este un exemplu demn de urmat și ne arată felul în care și alți primari ar trebui să implementeze diferite proiecte și să consolideze parteneriatul între partea americană și cea locală din Moldova”, a relevat Brock Bierman. Stația de tratare a apelor uzate din orașul Telenești a fost inaugurată în 2017, inclusiv cu suportul USAID. Instalația are o capacitate de 700 m3 pe zi și oferă servicii moderne de tratare a apelor reziduale pentru mai mult de 11.000 de cetățeni (oraşul Teleneşti, satele Mihalaşa, Mihalaşa Nouă şi Ineşti). În cadrul proiectului, au fost construite trei stații de pompare a apei, iar rețeaua de canalizare locală a fost reabilitată și extinsă cu 18 kilometri. În total, proiectul a costat 1,5 milioane dolari, dintre care cofinanțarea din partea USAID a constituit 500 de mii de dolari. De beneficiile stației de epurare se bucură nu doar cetățenii, dar și agenții economici din zonă. Începând cu 2018, numărul beneficiarilor a fost extins, după ce o fabrică de confecții (investiție turcească), care a creat peste 100 de locuri noi de muncă, a fost conectată la rețeaua locală de canalizare. Totodată, oficialii americani au discutat cu autoritățile publice locale despre posibilitatea construcției unor stații de epurare și în localităţile Strășeni, Ungheni și Comrat. “Tratarea apelor uzate este o problemă regională, nu doar locală. Bunăoară, în ceea ce ţine de stația de epurare a apei din Ungheni, avem o mare problemă. Aceasta este situată pe malul râului Prut, la o distanţă de 15 kilometri, și este într-o stare avansată de deteriorare. Dacă nu vom lua măsuri de urgenţă, ne putem trezi că un oraş cu 40 mii de locuitori nu va putea evacua apele uzate. Marea problemă este că stația este departe de oraș, cheltuielile pentru tratarea apei sunt foarte mari, iar țevile învechite nu mai pot fi schimbate. Costul unei staţii de epurare la capacitatea de circa șapte mii de metri cubi pe zi este de 10-12 milioane de euro. Este o sumă colosală pe care nu ne-o putem permite”, a specificat Alexandru Ambros, primarul oraşului Ungheni. Astfel, prin proiectul “Comunitatea mea”, Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională își propune să acorde asistență pentru mai mult de o sută de comunități din țară și să susțină autoritățile publice locale în efortul lor de a asigura o guvernare eficientă, transparentă și responsabilă față de cetățeni. Suportul oferit de USAID va include implementarea unor instrumente inovative, menite să eficientizeze activitatea primăriilor, implementarea proiectelor de infrastructură, care vor duce la îmbunătățirea vieții cetățenilor.