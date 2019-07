Jurnalul orei 17, 10 Iulie

20:50

Activistul Pavel Grigorciuc a fost eliberat de sub arest la domiciliu si plasat sub control judiciar, printr-o decizie a Judecatoriei Chisinau, sediul Buiucani. In cadrul sedintei a fost audiat un martor, client al localului, unde Grigorciuc l-a palmuit pe deputatul PD Sergiu Sarbu. Marturiile au fost depuse in lipsa acestuia din urma.