Din nou! Angela Merkel, filmată tremurând pentru a treia oară în ultimele săptămâni// VIDEO

PE SCURT Cancelarul german Angela Merkel a fost surprinsă tremurând în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul finlandez Antti Rinne, pentru a treia oară în ultima lună, Angela Merkel şi Antti Rinne urmăreau onorurile militare organizate pentru a marca sosirea prim-ministrului finlandez la Berlin, moment în care corpul cancelarului german a început să tremure incontrolabil. PE […] The post Din nou! Angela Merkel, filmată tremurând pentru a treia oară în ultimele săptămâni// VIDEO appeared first on Moldova.org.

