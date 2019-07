Termoelectrica precizează că nu a solicitat majorarea prețului la energia electrică

Termoelectrica dezminte informația precum că ar fi solicitat majorarea tarifului la energie, așa cum a scris mold-street.com. Aceasta precizează că nu a solicitat majorarea prețului la energia electrică, ci menținerea tarifelor aprobate încă din anul 2011, după cum urmează: de la sursa nr.1 (pentru S.A. ,,CET-2") – 158,63 bani/kWh(fără TVA) și de la […]

