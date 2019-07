Fără rând și așteptare. UTM a lansat o aplicație online pentru înregistrare prealabilă la admitere

10:45

Descoperă istoriile inspiraționale ale persoanelor, care au dat dovadă de curaj și perseverențăîn a-și îndeplini visul de a se lansa de la zero într-un nou domeniu. Articolul (video) Ești tentat să începi de la zero o carieră în IT? Alege un internship în Software Testing, la Endava apare prima dată în #diez.