Precizare de la Termoelectrica privind majorarea tarifelor

12:10

Două avioane militare de antrenament s-au ciocnit în zbor deasupra Qatarului, însă piloții au reușit să se catapulteze, a anunțat miercuri Ministerul Apărării de la Doha, potrivit postului Al Jazeera, preluat de mediafax. Two military training planes collided in Qatar with no casualties caused as both pilots ejected safely https://t.co/JZi4hQ02W5 pic.twitter.com/XXsldWGrw4— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 10, 2019 „În timpul unui zbor de antrenament a avut loc o coliziune între două avioane de antrenament și piloții au reușit să scapce în siguranță folosind scaunele de catapultare”, se afirmă într-un mesaj postat pe Twitter de autoritățile militare din Qatar. Mesajul nu menționează când s-a petrecut incidentul și nici nu oferă mai multe detalii despre starea de sănătate a piloților.