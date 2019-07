Un cetățean al Rusiei a intrat ilegal în R. Moldova și intenționa să ajungă în România

14:00

Potrivit declarațiilor de avere și interese personale prezentate la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru 2018, judecătorii Viorel Pușcaș și Oxana Mironov, au averi de 680.351 de mii de lei și, respectiv, de 450.174 de mii de lei. Magistratul Viorel Pușcaș, declară că în anul 2018 a obținut un salariu de 241.691 de mii de lei, adică aproximativ 20.140 de lei lunar, transmite Nordnews.md. În declarația depusă la ANI, Pușcaș mai menționează că are în proprietate 4 terenuri agricole cu o suprafață de 1.8081 hectare, care ar valora 0 lei, și un automobilul de model ,, Audi Q7”, fabricat în 2013 și procurat în 2017, care ar costa 150 de mii de lei. Casa sa de locuit cu suprafața de 196,8 metri pătrați este estimată la 167 824 de mii de lei. Judecătoarea Oxana Mironov a declarat că a încasat de la Judecătoria Bălți în 2018 un salariu de 222 323.86 de mii de lei, adică aproximativ 18.526 mii de lei lunar. Aceasta mai declară că are 2 apartamente din care deține jumătate din proprietatea imobilelor, ambele procurate în 2016. Primul are o suprafață de 37,4 metri pătrați și valorează 89 338 de mii de lei, iar al doilea are o suprafață de 43,7 metri pătrați și valorează 104.234 de mii de lei. Oxana Mironova mai menționează în declarație că are o datorie de 500 mii de lei la o bancă comercială, înprumut luat în 2016 pentru un termen de 18 ani. Cei doi magistrați de la Judecătoria Bălți au fost numiți în funcții la Curtea de Apel Bălți în cadrul ședinței de marți, 9 iulie, a Consiliului Superior al Magistraturii. Candidaturile acestora urmează a fi aprobate de președintele țării, Igor Dodon.