Cetățean al Federației Ruse, reținut în timp ce încerca să ajungă ilegal în Europa

21:30

Dacă vezi o plajă, un cer, pietre și stele atunci ai fi artist. Așa că, ce mai aștepți? Începe să scrii romanul ăla sau să pictezi sau să compui muzică. Sigur o să reușești, doar o imagine de pe internet ți-a transmis asta. Pe de altă parte, dacă vezi o portieră ruginită ce are nevoie de niște vopsea, atunci ai fi o persoană obișnuită, un plictisitor. Îmi pare rău! Nu știu de tine, dar eu am văzut o plajă acolo, o fotografie realizată cu o cameră foarte proastă, pe timp de noapte. Totuși, ceea c...