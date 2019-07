Atenta la securitatea națională! Un palestinian a fost reţinut de SIS

15:20

Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri într-o zonă deşertică puţin populată, la circa 200 de kilometri nord-est de Los Angeles, notează sursa citată.„Eram la birou şi am simţit că se mişcă, apoi am mers în depozit şi am observat că lucrurile de acolo căzuseră pe jos. Apoi fratele meu mi-a dat mesaj şi mi-a spus că locuinţa mamei a fost avariată. În interior, toate lucrurile ei au fost distruse.” „A fost o mişcare rapidă în cameră, televizorul a început să se mişte. Totul se mişca. Am luat-o la fugă ca să ies afară, dar am căzut pe scări şi mi-am sucit glezna”.„Pereţii se mişcau, totul se unduia, de parcă făceam surfing fără apă. A fost o nebunie.”Guvernatorul Californiei a decretat stare de urgenţă în regiunea afectată. Autorităţile locale s-au confruntat cu ţevi de apă şi de gaz sparte, linii de curent întrerupte, drumuri crăpate şi o casă care a luat foc.