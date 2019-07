VIDEO LIVE ÎN DIRECT / (DOCUMENT) Alianța ACUM-PSRM și-a „pierdut” răbdarea și a decis să-l DEMITĂ pe Harunjen sub pretextul „neîntrunirii condițiilor de numire”

14:20

Sunt delicioase, dar consumate in exces dulciurile sunt periculoase – nu doar pentru silueta, ci si pentru sanatate. Ce este dependenta de dulciuri si cum sa o depasim ne spune dr. Laura Ene, medic specialist in diabet si nutritie.Substantele cel mai des incriminate pentru adictiile alimentare sunt grasimile, zaharul si sarea. La fel ca si drogurile, acestea declanseaza, in creier, productia de endorfine (moleculele fericirii – dopamina si serotonina), care ofera o senzatie de placere instantanee.