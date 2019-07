Doi tineri, reținuți în timp ce furau o motoretă din centrul Capitalei

13:10

Colonelul Terry Virts, fost astronaut NASA şi comandant al Staţiei Spaţiale Internaţionale, va debuta regizoral cu un documentar legat de o încercare a sa de a stabili un record mondial. Marţi, la ora României 16.32, Virts şi o echipă din care face parte căpitanul britanic Hamish Harding vor pleca de la Cape Canaveral (Florida) într-un avion Gulfstream G650 ER, în încercarea de a doborî recordul de viteză în jurul lumii pentru un aparat de zbor care trece peste Polul Nord şi Polul Sud. Prin asta, ei speră şi să aducă un omagiu iniţierii istoricei misiuni Apollo 11, care i-a avut la bord pe Neil Armstrong, Buzz Aldrin şi Michael Collins în urmă cu 50 de ani. Intitulată „One More Orbit”, iniţiativa va fi subiectul unei transmisiuni live online, provocatoare din punct de vedere tehnic, dar şi al unui documentar Untitled Pictures, cu Virts regizor. Pentru această încercare, Virts şi echipa lui vor călători cu o viteză de 520 de mile pe oră (820 km/h), iar opriri pentru alimentare vor fi făcute în Kazhstan, Mauritius şi Chile. „Recordul va depinde de cât de rapid vom efectua opririle. Va fi ca la Formula 1 sau Nascar”, a spus el, citat de The Hollywood Reporter. Virts este unul dintre astronauţii care, de-a lungul anilor, au fost învăţaţi de directorul de imagine James Neihouse să capteze imagini de pe Staţia Spaţială Internaţională. Neihouse va fi acum director de imagine pentru producţia de săptămâna aceasta. Tentativa este programată să se încheie pe 11 iulie. Virts a mai spus că, după încercarea de a stabili acest record, va începe editarea documentarului şi are în vedere lansarea unui trailer la gala European Living Legends of Aviation din Austria, pe 20 iulie. În plus, în prezent, el lucrează la dezvoltarea ideii pentru un serial TV pe care îl descrie ca „un fel de Anthony Bourdain cu un punct de vedere din spaţiu”. „Am avut şansa să văd lumea din spaţiu. Mi-ar plăcea să vizitez locurile pe care le-am văzut”, a mai spus astronautul care a petrecut în total 213 zile în spaţiu.