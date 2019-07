Opinia Cititorului: Am trăit 17 ani de surghiun…

11:10

Inconstientul ne ascunde tot ceea ce constientul ar trebui sa stie. Angoasa, anxietate, depresie, inhibare. Stari tot mai cunoscute de catre omul modern. Incertitudinea oferita de viitor, dorinta de castig material tot mai accentuata, umilinta ori insuficienta ne arunca in pragul unor situatii limita la nivel mintal. Ne simtim incatusati, privati de libertate, prinsi in probleme psihice recurente ce ne blocheaza, pe de o parte, posibilitatea de a simti fericirea alaturi de partenerii de viata, de familie ori de prieteni, iar pe de alta parte ne impiedica succesul si implinirea in cadrul activitatilor profesionale. „De ce tocmai eu?” pare a fi intrebarea secolului. Psihanaliza ar putea fi calea spre cunoastere, cufarul cu raspunsuri pentru toate intrebarile