Un tânăr din Palestina, expulzat din Moldova pentru acte de terorism

Pe 5 iulie 2019, Judecătoria districtului Nacka din Stockholm a emis o hotărâre prin care se susțin deciziile anterioare ale Agenției Suedeze de Executare care permiteau diverse atașări în favoarea lui Anatolie Stati, Gabriel Stati, Ascom Group SA, și Terra Raf Trans Traiding Ltd (împreună, "Stati şi părțile") în ceea ce privește activele Kazahstanului în Suedia. Potrivit avocaţilor activele în cauză reprezintă venituri din participații și drepturi economice conexe în mai multe companii suedeze aflate în proprietatea Republicii Kazahstan, ca parte a portofoliului de economii al Fondului național (Kazakhstan National Fund), transmite mold-street.com. Ascom poate obţine acces la active de 84 de milioane de dolari Veniturile sunt în prezent deținute în contul escrow al executantului suedez în valoare de 790.284.526 SEK (aproximativ 84 milioane dolari). În hotărârea de respingere a recursurilor separate introduse de Kazahstan și de Banca Națională a Kazahstanului (NBK), instanța de judecată Nacka a afirmat mai întâi că este competentă să decidă cu privire la validitatea atașamentelor, în virtutea faptului că activele au fost considerate situate în Suedia. În plus, instanța a constatat că activele în cauză erau ale Republicii Kazahstan şi nu ale Băncii Naţionale, care a intervenit anterior în procedură în calitate de terț. Curtea a concluzionat că "niciuna dintre circumstanțele la care se referă recurentele nu implică faptul că proprietatea este imună împotriva măsurilor de constrângere", respectând astfel poziția lui Stati şi părţile. În cele din urmă, Tribunalul Districtual Nacka a acordat lui Stati costurile lor legale solicitate în valoare de aproximativ 865.000 USD. "Salutăm cea mai recentă hotărâre a Curții Districtuale Nacka, care confirmă politica pro-arbitrare adoptată de instanțele suedeze. Decizia ne dă dreptul să procedăm la procesul de blocare a veniturilor din acțiunile atașate, pe care ne așteptăm să le finalizăm până la începutul anului 2020", a declarat Anatolie Stati, preşedinte și acționar al Ascom Group. Hotărârea instanței suedeze este cea mai recentă evoluție a luptei pe termen lung a lui Anatol Stati şi părţile pentru încasarea unei sume de circa 535 milioane de dolari, prejudicii pentru încălcarea de către Kazahstan a dispozițiilor privind protecția investitorilor din Tratatul privind Carta Energiei. De ce Kazahstanul refuză să plătească În decembrie 2013, un tribunal constituit sub auspiciile Camerei de Comerț din Stockholm a constatat că Kazahstanul și-a încălcat obligația internațională de a trata investițiile efectuate de Stati şi părţile în mod echitabil și a decis că statul kazah trebuie săi achite mai mult de 500 de milioane de dolari în daune, costuri juridice și interese, deşi valoarea pretenţiilor trecea de un miliard de dolari. Kazahstanul însă a contestat deciziile, refuzand plata daunelor pe motiv că Stati și părțile au umflat valoarea investiției lor pentru a influența calculul daunelor realizat de tribunal. În plus în sprijinul eforturilor sale de obținere a recuperării în cadrul acordării, Stati şi părţile au obţinut punerea sub sechestru a unor active de stat ale Kazahstanului în valoare de aproximativ 6 miliarde dedolari în diferite instanțe din Olanda, Belgia, Suedia și Luxemburg.