Horoscop 9 iulie 2019. Declaraţie de dragoste şi un cadou scump

11:10

Femeia de afaceri Rusanda Davideanu (Cojocaru) și soțul său, Laur Davideanu, au jucat nunta la 6 iulie curent, informează SHOK.md. „Am avut o nunta ca-n povesti! Si nici nu am visat ca ne putem distra “in halul” in care ne-am distrat la propria nunta, am dansat pana n-am mai putut pasi, am ras pana […]