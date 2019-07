Lokomotiv Moscova a câştigat Supercupa Rusiei

17:10

Oamenii spun că păstrau în casete banii munciţi de-o viaţă. Ei susţin că vor continua să protesteze şi sunt gata să meargă şi în judecată. „Tot s-a aflat prin SMS-uri, nici n-au telefonat. Am sărit, am venit la filială, m-am uitat. Am fost la poliţia de Buiucani, am scris declaraţii, au ieşit câţiva reprezentanţi de la bancă şi au spus că totul se va rezolva, dar dacă se va întoarce ceva, ceva, concret nimic”, „S-a aflat că toată săptămâna periodic se stingea lumina la bancă şi banca nu a alarma...