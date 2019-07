Juncker şi Tusk vizitează Ucraina şi promit noi ajutoare pentru estul ţării, răvăşit de război

16:10

În Lvov există o stradă Giokar Dudaev. Nu știam asta. Când am descoperit-o, am lăsat totul baltă, toate celelalte treburi pe care le aveam și am cotit-o pe strada Giokar Dudaev. Ucrainenii au o stradă Giokar Dudaev. Una dintre străzile din Lvov îi poartă numele și eu m-am pornit s-o străbat dintr-un capăt în altul, așa, fără niciun motiv, doar dintr-o mare simpatie față de marele general cecen, căruia, acum câțiva ani, i-am dedicat un ciclu de poezii. Mergeam și mă gândeam oare de ce nu avem și...