31 de clienti au ramas fara banii pe care ii pastrau in casetele individuale, dupa ce filiala unei banci din capitala a fost furata. Prejudiciul se ridica la 29 de miloane de lei - VIDEO

18:50

Abia si-au luat diplomele de absolventi de liceu ca deja se vad studenti cu acte in regula. Zeci de tineri au tinut mortis sa-si depuna dosarele chiar in prima zi de admiteri. In timp ce la Universitatea de Medicina, unde pretul contractelor este usturator, s-au format cozi, la alte institutii a batut vantul - VIDEO