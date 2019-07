Jurnalul orei 17, 8 Iulie

21:30

Doi oameni au murit pe loc dupa ce automobilul in care se aflau a derapat de pe traseu si s-a izbit de un copac, iar o copila a ajuns la spital in stare grava. Nenorocirea s-a produs astazi in apropierea satului Lipovanca, raionul Sangerei. Detalii aflati din urmatorul grupaj de stiri.