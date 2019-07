Vor studia italiana de la 1 septembrie. Studenții ASEM au posibilitatea să-și ia gratuit un curs suplimentar

16:15

Fiecare anotimp are propriile sale caracteristici, care-i conferă un farmec aparte, fie timpul rece și înghețul sau căldura și arșița. Astfel, în baza acestor criterii natura-și „îmbracă” veșmintele potrivite. Un tânăr fotograf din Brazilia, îndrăgostit de natură și frumos, a imortalizat cu ajutorul aparatului foto 8 locuri din întreaga lume, în care an de an, își lasă amprenta cele 4 anotimpuri. Articolul (foto) 4 anotimpuri într-o singură imagine. Un fotograf îți arată cum natura își schimbă veșmintele pe parcursul anului apare prima dată în #diez.