Câteva ore de uitat la TV, mai dăunătoare decât o zi de muncă. Ce boli faci dacă te uiţi foarte mult la TV

Cei doi au convenit în această convorbire ca transferul de putere să se facă luni, imediat după ce Mitsotakis va depune jurământul în faţa preşedintelui Prokopis Pavlopoulos în cadrul unei ceremonii programate pentru oral locală 10:00 (13:00 GMT), scrie DIGI24. Alexis Tsipras a recunoscut înfrângerea partidului său Syriza după ce rezultatele parţiale au confirmat că formaţiunea conservatoare a lui Mitsotakis, Noua Democraţie (ND), va reuşi să formeze singură majoritatea în parlament. Conform rezultatelor parţiale după numărarea a 40% din buletinele de vot, Noua Democraţie are 39,7% din voturi, iar Syriza 31,4%. Alte partide care ar mai putea trece pragul de 3% sunt formaţiunea de centru-stânga Mişcarea Schimbării (KINAL) şi comuniştii din partidul KKE. Mai multe partide mai mici ar putea ajunge sub pragul electoral, inclusiv formaţiunea de extremă-dreapta Zorii Aurii. După redistribuire, în funcţie de câte partide vor fi sub pragul electoral, Noua Democraţie ar urma să obţină între 154 şi 167 din cele 300 de mandate parlamentare, în timp ce Syriza ar coborî mult sub cele 149 câştigate la ultimul scrutin. Kyriakos Mitsotakis este descendentul unei familii celebre de politicieni greci. Tatăl său, Konstantinos Mitsotakis, a fost prim-ministru între anii 1990 şi 1993, iar sora sa, Dora Bakoyannis, a fost ministru de externe şi primar al Atenei. Noul primar al capitalei elene, Costas Bakoyannis, ales luna trecută, este nepotul său. Tsipras a convocat aceste alegeri după rezultatul slab obţinut de partidul său la alegerile europene, iar pierderea scrutinului de către Syriza era una aşteptată. Tsipras a fost acuzat că şi-a „trădat” electoratul prin acceptarea măsurilor de austeritate impuse de instituţiile europene şi de creditorii internaţionali, deşi când a ajuns la putere în 2015 el a promis că va pune capăt austerităţii. Tsipras a convocat atunci şi un referendum, la care electoratul a respins la îndemnurile sale condiţiile impuse de creditorii internaţionali pentru salvarea economiei Greciei, condiţii pe care însă după referendum el le-a aplicat în mare parte.