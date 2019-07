Mama mea frumoasă

09:20

Primarul comunei Gangura din raionul Ialoveni, Marcel Bobeica, a venit cu unele totaluri la cei patru ani de activitate la Primărie, informează Provincial. „Pe data de 04 iulie 2019 am împlinit 4 ani de mandat de primar. Cu aceasta ocazie vreau sa mulțumesc locuitorilor satelor comunei Gangura pentru încrederea și sprijinul acordat in aceasta perioada, […]