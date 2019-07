Statele Unite ale Americii vor mari suportul financiar pentru Republica Moldova, cu 29 de milioane de dolari. Banii vor fi utilizati pentru diferite proiecte, inclusiv pentru dezvoltarea turismului - VIDEO

13:10

Gheorghe Ciobanu, procurorul care a demisionat de la PA vine cu acuzatii impotriva lui Eduard Harunjen: "Legea devine nula cand Eduard Harunjen isi simte functia in pericol”. Fostul procuror vorbeste si despre accidentul in care a fost implicat fiul sau, iar Harunjen, intr-o maniera obraznica l-ar fi indemnat sa inchida ochii in acel caz