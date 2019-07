Vladimir Golovatiuc: Este importantă publicarea raportului Kroll-2, dar aceasta nu semnifică finalul istoriei

12:00

ULTIMA ORĂ! Bogdan Zumbreanu a plecat definitiv de la CNA • • Fostul șef al Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, și-a dat demisia din funcția de șef al Direcției Urmărire Penală din cadrul CNA. Cu detalii revenim... • Опубликовано: 11:09 08/07/2019