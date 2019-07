Domnica Manole a fost ACHITATĂ în dosarul privind referendumul inițiat de Platforma DA în 2016

21:40

Henry T. Greely este directorul Centrului pentru Drept şi Bioştiinţe, precum şi al Programului de Neuroştiinţe şi Societate, şi prin prisma expertizei sale a concluzionat că sexul pentru reproducere va fi înlocuit de conceperea în laborator în următoarele decenii, notează Futurism. „Prevăd că în viitor oamenii vor face în continuare sex, doar că nu atât de des pentru a se reproduce”, explică dr. Greely. Aceasta a dezvoltat subiectul într-o carte publicată în anul 2018: ”The End of Sex and the Fu...