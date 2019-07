Creștinii ortodocși sărbătoresc, astăzi, nașterea sfântului Ioan Botezătorul

16:50

De Sânziene, fetele nemăritate pot afla dacă îşi vor găsi în acest an ursitul. Este o tradiţie, păstrată cu sfinţenie în satul Leordoaia, raionul Călăraşi, unde deja al 18-lea an este organizat Festivalul Sânzienelor. Sărbătoarea a început cu muzică, dansuri și o paradă a portului popular. La eveniment au participat meșteri populari, pictori și zece […]