Reporter cu Diana Spătărel, 07 iulie 2019 – 13:00

14:00

Anul trecut erau bune, iar azi deja sunt sub orice critică. Este vorba despre ambulanţele procurate în primăvara anului trecut. Fostul secretar general de stat al Ministerului Sănătății, Boris Gîlca, se declară nemulțumit de autospeciale, asta după ce, acum un an, le-a lăudat şi chiar a urcat la volanul unui vehicul pentru a face show […] Post-ul Anul trecut erau bune, azi deja nu. Boris Gîlca se declară nemulțumit de ambulanţele procurate acum un an apare prima dată în CANAL 2.