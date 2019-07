VIDEO// Mitropolia Basarabiei condamnă comportamentul agresiv al preoţilor din cadrul Patriarhiei Moscovei în urma unui incident produs cu ocazia comemorării victimelor deportărilor staliniste.

10:30

Evenimente 1456: La 25 de ani după execuție, Papa Calixt al III-lea a retras acuzația de erezie adusă Ioanei d'Arc. 1534: Exploratorul Jacques Cartier realizează primul său contact cu popoarele aborigene din Canada, pe partea nordică a golfului Chaleur, cel mai probabil cu tribul Mi'kmaq; au avut loc unele schimburi comerciale. 1585: În Franța, Tratatul de la Nemours elimină toleranța față de protestanți. 1770: Are loc Bătălia de la Larga între Imperiul Rus și Imperiul Otoman terminată cu victoria decisivă a rușilor. 1881: La Roma apare prima poveste despre Aventurile lui Pinocchio, scrisă de Carlo Collodi. 1807: Tratatul de la Tilsit dintre Napoleon I și Țarul Alexandru I pune capăt Războiului celei de-a Patra Coaliții. 1887: Ferdinand de Saxa-Coburg și Gotha-Koháry devine Prinț al Bulgariei, care în acest moment se află încă sub Imperiul Otoman. Recunoașterea oficială de către marile puteri europene s-a obținut în 1896. 1898: SUA anexează insulele Hawaii. 1930: A început în Statele Unite ale Americii construcția barajului Boulder, cunoscut în prezent ca barajul Hoover. 1937: Incidentul de la podul Marco Polo oferă armatei imperiale japoneze pretextul pentru începerea celui de-Al Doilea Război Chino-Japonez, care s-a terminat odată cu capitularea Japoniei din 1945. 1941: Armata română a ocupat localitatea Lipnic, atingând aliniamentul Nistrului. 1946: Aviatorul american Howard Hughes se prăbușește cu avionul Hughes XF-11 pe care l-a proiectat. El a supraviețuit, însă, grav rănit, nu s-a recuperat complet de la acest accident. 1956: Fritz Moravec și alți doi alpiniști austrieci reușesc prima ascensiune a vârfului Gasherbrum II (8.035 m). 1978: Insulele Solomon devin independente față de Marea Britanie. 1985: Boris Becker, jucător de tenis german, câștigă finala masculină a Wimbledon-ului; este cel mai tânăr câștigător - 17 ani și 7 luni. 1991: S-a constituit Partidul Alianței Civice, care, la 28 martie 1998, a fuzionat cu Partidul Național Liberal. 1999: În Israel, Guvernul format de liderul laburist Ehud Barak obține învestitura Parlamentului. 1999: Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, îi numește pe cei 19 comisari europeni care vor conduce viitorul executiv al UE. 2005: O serie de patru explozii de natură teroristă zguduie sistemul de transport din Londra. Au fost uciși 56 de oameni (inclusiv cei patru atentatori) și peste 700 au fost răniți. 2009: A început vizita oficială în România a suveranilor Belgiei, regele Albert al II-lea și regina Paola (7-9). 2013: Finala masculină de simplu de la Wimbledon este câștigată de scoțianul Andy Murray în fața sârbului Novak Djokovic. Murray devine primul britanic care câștigă Wimbledon de la Fred Perry în 1936. 2018: La mitingul aviatic de la Baza 86 Aeriană Borcea un pilot militar și-a pierdut viața după ce s-a prăbușit cu avionul de vânătoare MIG-21 Lancer. Nașteri 1119: Împăratul Sutoku al Japoniei (d. 1164) 1207: Elisabeta a Ungariei (d. 1231) 1528: Arhiducesa Anna de Austria (d. 1590) 1638: François Barrême, matematician francez (d. 1703) 1766: Guillaume Philibert Duhesme, general francez (d. 1815) 1843: Camillo Golgi, medic și fiziolog italian, laureat al Premiului Nobel (d. 1926) 1860: Gustav Mahler, dirijor și compozitor austriac (d. 1911) 1884: Lion Feuchtwanger, scriitor german (d. 1958) 1886: Ion Hartulary-Darclée, compozitor român (d. 1969) 1887: Marc Chagall, pictor de origine rusă (d. 1985) 1893: Miroslav Krleža, scriitor și enciclopedist croat (d. 1981) 1899: George Cukor, regizor de film american (d. 1983) 1901: Vittorio De Sica, actor și regizor italian (d. 1974) 1907: Robert A. Heinlein, scriitor science-fiction american (d. 1988) 1911: Gian Carlo Menotti, compozitor american de origine italiană (d. 2007) 1923: Liviu Ciulei, regizor, scenograf, actor și arhitect român (d. 2011) 1925: Paul Solacolu, inginer hidrotehnician român (d. 2012) 1933: Gheorghe Cozorici, actor român de teatru și film (d. 1993) 1940: Ringo Starr, muzician britanic (The Beatles) 1943: Toto Cutugno, cântăreț italian 1948: Tamás Barta, muzician maghiar (d. 1982) 1951: Daniela Caurea, poetă română (d. 1977) 1959: Alessandro Nannini, pilot italian de Formula 1 1963: Vonda Shepard, cântăreață americană 1968: Jeff VanderMeer, autor american 1974: Liv Grete Poirée, biatlonistă norvegiană 1974: Gabriel Kajcsa, fotbalist român 1975: Nina Hoss, actriță germană 1984: Alberto Aquilani, fotbalist italian 1994: Ashton Irwin, toboșar australian, membru al trupei 5 Seconds of Summer Decese 1304: Papa Benedict al XI-lea (n. 1240) 1307: Regele Eduard I al Angliei (n. 1239) 1537: Magdalena de Valois, prințesă a Franței și regină a Scoției (n. 1520) 1572: Sigismund al II-lea Augustus al Poloniei (n. 1520) 1816: Richard Brinsley Butler Sheridan, politician irlandez (n. 1751) 1930: Sir Arthur Conan Doyle, scriitor britanic (n. 1859) 1951: Dimitrie Voinov, biolog, zoolog, histolog și citolog român (n. 1867) 1973: Veronica Lake, actriță americană (n. 1919) 2004: Mihail Șerban, biochimist român, membru (2001) al Academiei Române (n. 1930) 2006: Syd Barrett, cântăreț, compozitor englez (Pink Floyd) (n. 1946) 2014: Alfredo Di Stéfano, fotbalist și antrenor de fotbal argentiniano-spaniol (n. 1926) 2014: Eduard Șevardnadze, general și politician georgian, al 2-lea președinte al Georgiei (n. 1928) 2015: Angela Ciochină, interpretă de muzică ușoară (n. 1955) Sărbători religioase Sf. Mare Muceniță Chiriachi (calendar ortodox) Sf. Cuvioși Toma din Maleon și Acachie (calendar ortodox) Sărbători naționale Nepal: Ziua națională - Aniversarea zilei de naștere a MS Regelui - Gyanendra (1946) Insulele Solomon: Ziua națională - Aniversarea proclamării independenței (1978) Japonia: Tanabata, sărbătoarea stelelor