Ce ţi se întîmplă dacă mănînci PORUMB fiert în fiecare zi, timp de o lună?

Porumb fiert sănătate. Află care sînt beneficiile pe care le are porumbul fiert asupra organismului! Porumb fiert sănătate. Proprietatile porumbului sînt date de bogatia de vitamine (A, B1, B5, C, E), minerale (magneziu, mangan, fosfor, potasiu) si mai ales de fibre si vitamina B9 (acid folic), una din cele mai importante vitamine in sarcina: 100 de grame de porumb asigura 15% din necesarul zilnic

