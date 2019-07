Șeful Penitenciarului nr. 13, Igor Pântea, și-a dat demisia ieri

Seful Penitenciarului nr. 13 din Chisinau, Igor Pantea, si-a dat demisia ieri. Anterior, ofiterul in rezerva Gheorghe Petic a afirmat ca a fost batut de Pantea in timp ce era detinut in Penitenciarul nr. 13.

