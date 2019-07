Un seism cu magnitudinea de 6,4 pe Richter s-a produs în sudul statului California

Este stare de urgenta in California, dupa ce statul american a fost zguduit de un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe Richter. Potrivit specialistilor, a fost cel mai puternic seism produs in regiune in ultimii 20 de ani. Miscarea tectonica a avut peste 150 de replici.

