Admitere 2019. Tot ce trebuie să știe elevii din Rep. Moldova despre înscrierea la liceele din România

Ministerul rus al Afacerilor Interne a anunțat începerea unei cercetări penale a fostului lider PD din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, și a fostului deputat PD, Constantin Țuțu. Cei doi sunt acuzați în 28 de cazuri de contrabandă și trafic de droguri în proporții deosebit de mari, se arată într-un anunț publicat pe site-ul Ministerului