Între căutarea susținerii în Occident și avalanșa demisiilor din sistem

08:00

La Chișinău, se întrunește în ședință Consiliului Municipal al capitalei, după demisia primarului interimar Ruslan Codreanu.Parlamentul se reunește și el în ședință ca și Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică.O conferință internațională cu tema „Importanța comemorării victimelor represiunilor politice. Rolul autorităților în susținerea muzeelor crimelor comunismului” va avea loc la complexul muzeal de la Mereni, Anenii Noi.Din actualitatea internațională: La Bruxelles are loc reuniunea consiliului NATO-Rusia, care se întrunește doar ocazional, după ce Alianța a suspendat cooperarea cu Moscova, în 2014, în urma actelor de agresiune ale Rusiei la adresa Ucrainei.Prelați catolici din Ucraina sosesc la Vatican pentru a discuta despre consecințele rupturii între Biserica Ortodoxă Rusă și cea Ucraineană după ce ultima a fost recunoscută de Patriarhia de la Constantinopol. Vizita are loc după întâlnirea de joi, la Vatican, între Papa Francisc și președintele rus Vladimir Putin.La Poznan, Polonia, are lor summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest. Sunt așteptați, de asemenea, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, premierul britanic Theresa May, premierul Franței, Edouard Philippe, şi preşedintele Polinie, Andrzej Duda, care vor discuta pe marginea unei inițiative germane lansate în 2014 pentru integrarea ţărilor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană.Premierul Armeniei, Nikol Pașinian, se află în vizită oficială în Vietnam.