Sustinerea sportivilor romani, o prioritate pentru GROUPAMA Asigurari

Persoanele care calatoresc cu metroul bucurestean pot primi despagubiri in caz de accident, in baza "asigurarii de raspundere civila generala pentru prejudicii produse calatorilor in caz de accidente/incidente feroviare produse in activitatea de transport calatori pe liniile de metrou", incheiata intre Metrorex si Gothaer Asigurari Reasigurari, pentru o perioada de un an.