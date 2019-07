Accident cumplit la Sângerei: 2 morți și o fetiță de 12 ani grav rănită

16:10

Noul contract cu "Gazprom" pentru furnizarea gazelor naturale trebuie încheiat în aşa fel, încât "Moldovagaz" să nu furnizeze gaze Transnistriei, consideră fostul director al Agenţiei de Reglementare în Energetică (ANRE), Victor Parlicov. Potrivit agenţiei Infotag, într-un interviu acordat ziarului "Moldavskie vedomosti", el a spus că "acest lucru ne va permite acumularea noilor datorii". "Trebuie să ne orientăm după Germania: acolo nu există niciun contract pentru livrarea gazelor în întreaga ţară. Întreprinderile în parte încheie contracte cu "Gazprom". Conform regulamentului ANRE, Moldova are o astfel de posibilitate. De acest lucru are nevoie Chişinăul, iar Tiraspolul nu are nevoie de el. Dar dacă fiecare regiune ar avea contract separat, problema datoriilor va fi rezolvată", consideră specialistul. În opinia sa, menţinerea schemei vechi, potrivit căreia Transnistria primeşte gaze prin Moldova, determină părţile contractului, inclusiv Rusia, să ajungă în situaţie de impas. "Aşa cum noi nu putem alege furnizorul de gaze naturale, Rusia nu are alternativă la protejarea intereselor cetăţenilor săi din Transnistria. Prin urmare, trebuie să construim un dialog cu "Gazprom", astfel încât să putem folosi avantajele noastre", susţine Parlicov. El consideră că "libertatea de a stabili preţul de achiziţie din componenta politică" este la fel de importantă atunci când se negociază noul contract de livrare a gazelor în Moldova. "Noi deja plătim la preţul mediu european, aproximativ $230-250 pentru o mie de metri cubi şi nu văd motiv pentru care trebuie să plătim mai mult", notează expertul, care consideră că, pe viitor, "Gazprom" va trece la formarea preţurilor după piaţa spot şi, prin urmare, "trebuie să ne ţinem de preţul european într-un nou sens"". Parlicov consideră că RM are "poziţii puternice în discutarea noului contract". "Noi am arătat că suntem capabili să plătim pentru gaz la nivelul consumatorilor din UE. Respectiv, pentru noi preţul gazului va scădea cu valoarea costului tranzitului de gaze pe teritoriul Moldovei", a spus el.