Copil gasit mort in pisicina din curte. Fratele sau, in stare de soc

14:20

O femeie a ajuns cu piciorul fracturat la spital dupa ce a fost lovita in plin de o masina intr-o intersectie din capitala. Martorii sustin ca pietonul a traversat la culoarea verde: „Ea spunea: ridica-te, doamna, ridica-te! De parca eu as fi cazut intentionat sub masina ei” - VIDEO