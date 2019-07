Rusia a anunțat despre posibilitatea eliberării marinarilor ucraineni

13:30

Democratul Andrian Candu spune că a cumpărat apartamentul în care locuiește 7-8 ani, de la Vlad Plahotniuc. ”Este un titlu greșit în presă, care s-a vehiculat în aceste zile, deoarece eu am achiziționat apartamentul în care locuiesc 7-8 ani de zile. Dacă observați, în toate declarațiile mele de avere, făcute pe parcursul a 6-7 ani de zile este apartamentul în care am stat cu familia. Pînă acum am