Lupta pentru marele trofeu al Campionatului European la baschet feminin se incinge. Dupa ce Marea Britanie si Spania au reusit sa-si elimine adversarii, Franta si Belgia au obtinut si ele bilet in semifinale - VIDEO

11:50

Replici acide in Parlament. Maria Ciobanu propune ridicarea imunitatii la jumatate din deputatii partidului Sor, care sunt vizati in raportul Kroll. Tauber: "De ce nu dati aceeasi intrebare la faptul ca doamna presedinte al parlamentului este vizata in raportul Kroll?" Ceban: "Obraznicia nu are limite"