Explicația unui hoț care a pătruns în cel puțin 10 oficii din Capitală

13:30

Un avion aflat la primul zbor transatlantic, de la New York la Londra, a făcut o aterizare de urgenţă la Boston, după ce în cabina aeronavei a apărut fum. Toţi cei 217 pasageri şi membri ai echipajului au fost evacuaţi în siguranţă, transmite Rador.ro. Autorităţile care au examinat avionul Airbus 8330 au afirmat că un dispozitiv găsit între pernele unui scaun se aprinsese. Fire forces London-bound flight to land in Boston https://t.co/DLVElWYf2I pic.twitter.com/GVHVsarVPq— WCVB-TV Boston (@WCVB) 5 iulie 2019