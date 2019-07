Jean-Claude Juncker critică modul în care a fost desemnat noul preşedinte al Comisiei Europene

13:20

Actriţa italiană Sophia Loren, în vârstă de 84 de ani, se întoarce pe marele ecran după o absenţă de nouă ani, într-un film regizat de fiul ei, Edoardo Ponti, potrivit contactmusic.net. Starul va juca rolul unei femei în scaun cu rotile care are grijă de nişte copii de prostituate în "The Life Before Us", un film regizat de Edoardo Ponti, în vârstă de 46 de ani. Actriţa a fost văzută filmând în oraşul italian Bari săptămâna aceasta. Acesta este primul lungmetraj în care joacă de la pelicula TV "...