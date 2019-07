Rămăşiţe ale celui mai mare lagăr pentru prizonieri de război din Marea Britanie, în care s-a aflat succesorul lui Hitler, descoperite

23:20

Ministerul pe problemele teritoriilor temporar ocupate şi persoanelor intern strămutate al Ucrainei a lansat iniţiativa de a relua sancţiunile în privinţa Uzinei Metalurgice Moldoveneşti de la Rîbniţa (UMM), care a fost exclusă în martie din lista de sancţiuni. Potrivit agenţiei Infotag cu referire la presa ţării vecine, ministerul susţine că UMM "nu a încetat activitatea care prejudiciază interesele naţionale ale Ucrainei, iar unul dintre cei mai mari cumpărători ai producţiei sale este Rusia, inclusiv pentru necesităţile din domeniul apărării". "UMM se află pe teritoriul Moldova în regiunea transnistreană, dar de facto se află sub controlul proprietarilor ce au legături cu autorităţile ruse. Autorităţile Ucrainei au întreprins anterior măsuri referitor la activitatea ilegală a UMM, efectuată inclusiv cu folosirea structurilor afiliate pentru a îndeplini comenzile întreprinderilor supuse sancţiunilor", subliniază ministerul. În opinia sa, includerea UMM în lista sancţiunilor va face imposibilă dezvoltarea relaţiilor economice ale întreprinderii nu numai cu Ucraina, ci şi cu ţările UE. Uzina a ajuns în lista de sancţiuni la sfârşitul lunii mai 2018 la iniţiativa Asociaţiei întreprinderilor metalurgice "Ukrmetallurgprom", care a propus interzicerea exportului de fier uzat din Ucraina din cauza deficitului acestuia pentru uzinele din ţară. Preşedintele asociaţiei, Alexandr Kalenkov, a propus interzicerea exportului de fier uzat în Transnistria. "De fapt, aceasta este o chestiune politică, care trebuie soluţionată astăzi, deoarece multe materii prime strategice sunt exportate în republica nerecunoscută, unde sunt transformate în produse finite şi exportate pe aceleaşi pieţe în care concurăm. În plus, întreprinderile transnistrene sunt subvenţionate complet: atât pentru gaze (subvenţionate de Rusia), cât şi pentru energia electrică. Având în vedere acest lucru, nu putem admite să exportăm atâta fier uzat în Transnistria. Dacă vom crea o listă de restricţii privind exportul de mărfuri cu Rusia, probabil că este logic să facem acest lucru şi în ceea ce priveşte Transnistria", a spus el atunci. Potrivit decretului preşedintelui ucrainean, "măsurile economice speciale şi alte măsuri restrictive" au fost introduse faţă de 294 întreprinderi ruseşti (inclusiv UMM) "pentru o perioadă de trei ani sub formă de blocare a activelor, restricţionarea operaţiunilor comerciale, prevenirea retragerii capitalului din Ucraina, suspendarea executării angajamentelor economice şi financiare, precum şi interzicerea achiziţiilor publice". Însă în martie 2019, Uzina a fost exclusă din lista de sancţiuni a Ucrainei la rugămintea premierului de atunci al Moldovei, Pavel Filip. Uzina Metalurgică de la Râbniţa a fost construită în 1985 şi până în prezent rămâne a fi una dintre cele mai moderne întreprinderi metalurgice de pe teritoriul fostei URSS. Uzina este specializată în prelucrarea metalelor grele. Capacităţile sale permit producerea a circa 1 milion de tone de oţel şi tot atâtea laminate. La începutul anului 2015, uzina a revenit "în proprietatea statului transnistrean. Fostul proprietar, holdingul rusesc "Metallinvest" al omului de afaceri Alişer Usmanov, a cedat Transnistriei uzina pentru un preţ simbolic, cu pierderi de $4 mil. În 2018, uzina a produs aproape 502,9 mii tone de oţel şi 497,9 mii tone de laminate, fiind cu 7,1% şi, respectiv, 10,3% mai mult comparativ cu anul 2017.