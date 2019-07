Alimentul care face ca părul să crească foarte repede și să nu mai cadă

05:00

Berbec Nu va lasati atrasi spre haos si dezordine; s-ar putea sa nu mai vedeti lucrurile in clar, asa cum sunt in realitate. In plus, daca nu va organizati, nu va veti putea concentra asa cum trebuie asupra tuturor situatiilor care vor aparea, nu veti putea face fata cerintelor zilei. Este deci necesara o stabilizare, nu doar in plan fizic, ci si in plan emotional, trebuie sa va puneti ...