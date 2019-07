Raportul Kroll 2 a fost publicat

18:10

Peste 50 de mii oameni, locuitori din centrul si sudul Republicii Moldova, au ramas ieri fara energie electrica in urma intemperiilor, afirma principalul furnizor de curent. Pana astazi, in jurul orei 10 dimineata, aproximativ 27 de mii dintre acestia fusesera reconectati la sursa de energie electrica, dupa mai multe ore de munca fara intrerupere. Asta pentru ca furtuna a doborat copaci, care au cazut peste liniile de inalta tensiune. Situatia cea mai grava este in localitatile din sud, unde s-au produs si inundatii.