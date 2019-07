Pălmuitul copiilor a devenit ilegal în Franţa. Care sunt noile reguli pentru părinți

12:40

Când am coborât în gara principală din Brno, din Cehia, am văzut doi bărbați bătându-se. Se băteau chiar la intrarea în gară. Toți cei care coborâseră din trenul Budapesta-Praga treceau pe alături, ocolindu-i. Eu însă m-am oprit și am început să-I privesc. M-am dat într-o parte și mă uitam la ei. Niciodată, de când călătoresc prin Europa, nu am mai văzut oameni bătându-se în gară. Îi priveam cu ochii holbați. Uluit. Cu patruzeci de ochi. Cei doi bărbați alergau unul după altul în tăcere. Fugeau...