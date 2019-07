O comedie cu Jennifer Aniston și Adam Sandler a doborât recordul de cel mai vizionat film pe Netflix

12:10

Ieri, Deschide.MD a publicat o știre pe surse, prin care am informat despre faptul că doi dintre cei șase pretendenți la șefia Poliției Naționale ar urma să fie excluși din concurs. Asta după ce s-a stabilit că unul este vizat într-un dosar penal , iar altul nu are vârsta cuvenită. Andrei Năstase nu ne-a răspuns la telefon, iar consiliera sa, Viorica Tocari, într-un mesaj ne-a scris că dezminte informațiile și că acestea ar fi niște speculații. De altă parte, Procuratura Anticorupție confirmă totuși că am avut dreptate și că unul dintre candidați este vizat într-un dosar penal.