Raportul Kroll 2 a fost publicat

13:00

Primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, și viceprimarul Nistor Grozavu, au fost demiși din funcții. Cu 36 de voturi, consilierii municipali au aprobat astăzi, 4 iulie, un proiect de decizie în acest sens. „Proiectul inițiat de noi a fost comasat cu proiectul fracțiunii socialiștilor. Proiectul în cauză vine să elimine un șir de abuzuri în urma demisiei lui Dorin Chirtoacă. Are drept scop readucerea adiminstrației pe albia legalității. Având în vedere numirea lui Codreanu și Radu, ilegalitățile, proasta gestiune a treburilor municipale, construcțiile ilegale care au împânzit orașul, lipsa și perspectiva reparației de drumuri și dezmățul ce ține de spațiul locativ-comunal, propunem demiterea lui Codreanu și Grozavu”, a menționat liberalul Ion Cebanu. „Consider că numirea inițială a fost ilegală. N-am auzit să aud regrete sau pocăință. Toate ilegalitățile sunt un lanț logic. Am permis un om din stradă să fie numit în funcția de primar și viceprimar. Votul de astăzi are 2 aspecte: politic și juridic. Îmi vor exprima votul de neîncredere către Codreanu și Grozavu”, a menționat consilierul din formațiunea PLR în CMC, Igor Călin. De cealaltă parte, consilierul nou, care este în prima zi în această funcție, activistul Victor Chironda a propus tuturor aleșilor locali ca după votul de demitere a lui Ruslan Codreanu și Nistor Grozavu, întreg Consiliul Municipal să-și depună mandatele pentru „a curăța Primăria”. „Sunt trist de ceea ce se întâmplă. Nici nu mai știu dacă să votez ceva dacă nu cunosc dacă am fost mandatat. Am vrut să vin cu câteva inițiative din partea societății civile, ajunge cât oamenii stau și sprijină ușa Primăriei și-și cer voie să intre. Îmi pare rău că deja am acceptat acest mandat. Ilegalități nu s-au început când a fost numit Ruslan Codreanu sau Silvia Radu în funcție, dar de zeci de ani. Propun ca după ce votăm demisiile, să ne depunem toți mandatele de consilieri, plecăm Primăria și de ei, și de noi. Începând cu noii alegeri să fie numiți oameni noi”, a declarat consilierul Victor Chironda. Atribuțiile de primar interimar al capitalei, liberalii au propus ca să fie asigurate de Adrian Talmaci, secretarul general al CMC, însă acesta susține că nu poate prelua această funcție din motive juridice. „Sunt nevoit să vă spun că pot să apară mai multe probleme juridice, secretarul general poate să-l înlocuiască pe primar doar în cazul când lipsește: concediu, deplasări sau este bolnav. În acest caz blocăm activitatea Primăriei, pentru cel puțin o lună. Chiar dacă azi declarați funcția vacantă în timp de 5 zile trebuie să înaintăm o persoană”.