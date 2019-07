Vicepreședintele CEC și-a dat demisia. Care este motivul

08:30

Berbec Berbecii sunt sfătuiţi să lase lauda deoparte, chiar dacă îşi doresc să povestească tuturor despre succesul lor, mai ales în plan profesional. S-ar putea ca anumite persoane să devină invidioase şi să încerce să vă pună beţe-n roade. Seara este potrivită pentru a o petrece alături de persoana iubită. Aţi putea stabili şi toate detaliile pentru a pleca în vacanţă în această vară. Taur Tauri, evitaţi disputele oricât de mult puteţi. Staţi departe de situaţiile tensionate, de certuri sau neînţelegeri, mai ales la serviciu. Încercaţi să comunicaţi deschis, să aveţi răbdare şi să găsiţi rezolvare pentru orice problemă apărută din senin. Cei singuri au şansa de a-şi găsi perechea. Gemeni Gemeni, problemele nerezolvate pot cântări destul de greu. Pesimismul vostru v-ar putea bloca calea către noi victorii. Pentru a evita acest lucru, asigurați-vă că aveți grijă de voi, mai ales în plan emoţional. Este posibil să întălniţi pe cineva special în această zi, să vă îndrăgostiţi la prima vedere. Fiţi cu ochii în patru şi nu refuzaţi propunerile de distracţie ale acelora dragi vouă. Rac Nativii din Rac sunt sfătuiţi, astăzi, să evite epuizarea emoţională şi fizică. Încercaţi să vă protejaţi sănătatea cu orice risc. Astrele v-au pregătit o surpriză uriaşă în ceea ce priveşte situaţia amoroasă. Spre seară, aveţi o mare şansă să întâlniţi persoana alături de care vă veţi petrece tot restul vieţii. Şansele de potrivire sunt uriaşe aşa că staţi cu ochii în patru. Fericirea poate veni de oriunde! Leu Nativii din Leu vor avea parte, astăzi, de o reuşită uriaşă în ceea ce priveşte locul de muncă. Ar putea fi vorba despre o promovare, un bonus sau o diplomă de recunoaştere. Este indicat să folosiţi această reuşită în avantajul vostru. Depinde doar de voi cum veţi reuşi să fructificaţi această situaţie. În ceea ce priveşte partea sentimentală, astrele vă recomandă să încercaţi să vă cunoaşteţi pe voi înşivă, înainte de a căuta fericirea adevărată. Fecioară Nativii din Fecioară vor suferi, astăzi, o decepţie în dragoste. Iubirea vieţii voastre se va dovedi a fi ceva fals şi care a durat mai mult decât era cazul. Încercaţi să treceţi peste această situaţie neplăcută cu capul sus. Amintiţi-vă că nimeni nu merită dragostea voastră decât dacă aceasta se întoarce şi la voi. Odată ce veţi trece peste această decepţie, veţi simţi din nou gustul libertăţii şi veţi avea o nouă şansă să vă refaceţi viaţa. Balanţă Balanțele să lase rușinea deoparte, în căutarea dragostei. Pentru că timiditatea nu face casă bună cu aventura, iar nicio poveste de iubire nu a început cu o tăcere de câteva săptămâni. Fii sincer și direct, chiar dacă spui numai bazaconii, naturalețea este cea mai de preț calitate atunci când cunoști o persoană. Capul sus și spatele drept, ce e al tău e pus deoparte. Scorpion Scoprionii află ce înseamnă cu adevărat puterea unei atingeri. Câteva clipe pline de emoție, trăite în compania unei persoane atrăgătoare, îi transformă din cuceritori în cuceriți, definitiv și iremediabil îndrăgostiți. Rezistența este inutilă, cine are de gând să se predea cu arme și muniție să o facă cu zâmbetul pe buze. Atunci începe dragostea, când cad barierele. Săgetător Săgetătorii caută în trecut soluții pentru problemele din prezent, când ar trebui să fie exact invers. Răspunsul nu va veni din amintiri, care, oricum, se distanțează tot mult de realitate odată cu trecerea timpului, ci dintr-o analiză atentă a deciziilor recente și prin intuiție. Soluția stă unde stă și problema, pe umeri, acolo unde se află mereu decizia bună și cea rea. Doar să asculți cu atenție ce îți transmite trupul. Capricorn Capricornii ar trebui să meargă diseară la un spectacol. Au nevoie de o ieşire cu prietenii, să se relaxeze. În plus, ar fi o ocazie excelentă ca să-şi consolideze relaia cu prsoana iubită. În timpul zilei, acordați o mai mare atenție detaliilor dacă sunteţi implicaţi într-o afacere sau dacă aveţi de semnat un contract important. De asemenea, nu uitați să vă hidratați și să daţi atenţie semnalelor pe care corpul vi le oferă. Vărsător Vărsătorii ar trebui să facă o listă cu ce au de făcut astăzi. Acest lucru vă va ajuta să nu vă împovăraţi cu sarcini suplimentare care pot duce la o epuizare extremă. După-amiaza poate aduce mici cheltuieli, cum ar fi cadouri cumpărate pentru prieteni sau membri ai familiei. Unii vă vor cere sfatul pentru a-și începe propria afacere. Pești Astăzi, Peştii se apropie de finalizarea unui proiect la care lucrează de foarte mult timp. În această seară, aţi putea organiza o petrecere. Bucuraţi-vă de timpul liber, de vară şi de prieteni. În plus, este o ocazie excelentă ca să puneţi la punct ultimele detalii privind vacanţa la mare.