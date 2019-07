Astăzi urmează să fie publicat Raportul Kroll 2

18:40

Un tribunal din Genova a condamnat la închisoare 3 bărbați – printre care și un moldovean, Vladimir Verbițki, pentru că au luptat în estul Ucrainei, alături de separatiștii susținuți de Rusia. Moldoveanu a fost condamnat la 1 ani si 4 luni de închisoare, italianul Antonio Cataldo, la 2 ani si 8 luni, la fel ca și albanezul Olsi Krutani. Verbițki are 26 de ani, scrie presa locală. Potrivit procuraturii italiene , cei 3 bărbați au fost plătiți cu 300-400 de euro pentru a lupta de partea separatiștilor din Luhansk și Donețk între 2017 si 2018. Cei trei au fost arestați anul trecut în Liguria, când poliția a descoperit o rețea care angaja mercenari pentru a lupta in estul Ucrainei de partea separatiștilor pro ruși. Potrivit ambasadei ucrainene de la Roma, in estul Ucrainei luptă alături de separatiști cel puțin 30 de cetățeni italieni.